Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, potrebbe lasciare la Premier League al termine della stagione, è ancora in corsa per la Juventus.

Continuano a circolare indiscrezioni sul possibile nuovo allenatore della Juventus, che sostituirà Massimiliano Allegri a partire dalla prossima stagione. Sono tanti i nomi fatti in queste settimane, ora il favorito sembra, però, essere il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri. L’ex Napoli, alla prima in Premier League, ha riportato i blues in Champions League e li ha condotti in finale di Europa League. Più staccati, nelle gerarchie della dirigenza, ci sono invece Mauricio Pochettino e Simone Inzaghi. Sembra uscito dai radar, per le parole di Fabio Paratici, Pep Guardiola, che dovrebbe rimanere al Manchester City.

Juventus, Pochettino parla del futuro

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, è intervenuto in un’intervista per parlare del suo futuro, a partire dalla prossima stagione: “Io sono molto felice qui, mi diverto molto, e sto ripensando agli anni qui a Londra. Quella contro il Liverpool è la partita più importante della carriera di noi tutti, siamo molto concentrati sul prepararla al meglio. – Si legge su Calciomercato.com – Per il Tottenham essere in finale è un risultato clamoroso e importante, essere in campo sabato al Wanda Metropolitano è una fortuna per tutti noi”.

