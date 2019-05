Il Manchester City continua a insistere per l’arrivo di Joao Cancelo dalla Juventus. Pronti sessanta milioni di euro da mettere sul piatto.

Secondo TuttoJuve pare che i Citizens stiano insistendo per arrivare al terzino portoghese comprato dalla Juventus un anno fa dal Valencia per 40 milioni. Il calciatore non ha giocato una grande stagione, partendo fortissimo ma dimostrando poi brutte lacune in fase difensiva.

Cancelo al City? Calciomercato: pressing degli inglesi

Attenzione però perché la Juventus non vuole smobilitare e sarebbe pronta a cedere solamente uno tra il portoghese e Alex Sandro rimangono dunque alcuni dubbi sul futuro del calciatore ex Inter che potrebbe davvero lasciare Torino.

