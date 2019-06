Kostas Manolas, difensore della Roma, potrebbe cambiare maglia al termine di questa stagione, il suo futuro sembra essere al Napoli.



Come ha riportato qualche settimana fa Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore centrale, per completare il reparto. Il nome che si era fatto era quello di Kostas Manolas, attualmente alla Roma, che in estate potrebbe lasciare la Capitale. In queste ore, però, secondo indiscrezioni, il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo decisivo per portare all’ombra del Vesuvio il forte difensore greco.

Sarri sogna De Ligt, Manolas verso Napoli

Kostas Manolas, difensore della Roma, potrebbe lasciare quest’estate la Capitale per iniziare una nuova avventura, con un’altra maglia italiana. Il futuro del greco, infatti, sembra essere ancora nel bel paese, e più precisamente al Napoli, pronto a versare agli azzurri la clausola da, circa, 35 milioni di euro. La Juventus sembrava essere la sua destinazione, ma secondo alcune indiscrezioni, pare che il Napoli in queste ore abbia superato la concorrenza bianconera. Vedremo, quindi, nelle prossime ore come si svilupperà questa situazione, sia in casa Juventus che in casa Napoli per la prossima.

