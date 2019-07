La Juventus cederà in prestito Luca Pellegrini, terzino arrivato dalla Roma in uno scambio con Leonardo Spinazzola. C’è voglia di farlo giocare con continuità.

Il giovane calciatore bene ha fatto col Cagliari in questi ultimi sei mesi e ha incantato al Mondiale Under 20. I bianconeri ci credono molto, ma vogliono farlo giocare ancora e per questo lo gireranno in prestito.

Luca Pellegrini, Calciomercato: la Juventus lo cede in prestito

I bianconeri lavorano dunque anche al futuro, alla ricerca di calciatori che possano diventare i crack futuri. Tra questi non si può non parlare di Pellegrini, terzino sinistro e all’occorrenza interno di centrocampo è un giocatore moderno che tornerà utile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK