Svolta Kean, Calciomercato: deciso il futuro dell’attaccante

Svolta Kean in casa Juventus. Il giovane attaccante bianconero è stato per diverse settimane messo sul mercato secondo molti giornalisti, ma adesso le cose sembrano essere cambiate.

Moise Kean ha avuto modo di conoscere Maurizio Sarri, le sue idee e soprattutto ha avuto modo di farsi apprezzare come ragazzo e come attaccante. Tra i due sarebbe scattato un interessante feeling.

Kean resta alla Juventus, Sarri stregato dall’attaccante

Maurizio Sarri è uno che di talenti se ne intende, giocatori che possono far parte delle sue idee tattiche ce ne sono pochi e se l’ex Napoli li adotta come suoi figli calcistici un motivo ci deve pur essere.

Sembra essere il caso di Moise Kean, il giovanissimo attaccante della Juventus sarebbe stato in procinto di lasciare Torino per andare in Premier League. Adesso, però, le cose sono cambiate, Sarri lo vuol tenere con se come vice Ronaldo e farlo maturare ancora.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK