Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 27 aprile 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 27 aprile 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Indipendentemente da come andrà stasera, stavolta non ci possiamo davvero lamentare. Sebbene in questa settimana ci sia stata un’estrazione in meno, che sarebbe altrimenti coincisa con il giorno della Festa della Liberazione, il Superenalotto ha distribuito un bel po’ di soldini in giro per l’Italia.

Il 5+1 di qualche giorno fa, che ha fruttato oltre 500mila euro, è stato clamoroso, così come lo è stato il fatto che parecchie persone abbiano indovinato la combinazione che occorreva per centrare il punto 5. Qualcosa si muove, dunque, e le aspettative in vista di stasera, manco a dirlo, sono alle stelle. Tutti muoiono dalla voglia di scoprire quale sarà la sestina vincente e se, soprattutto, qualcuno riuscirà nella difficilissima impresa di beccare, guarda caso, tutti i numeri che ne faranno parte. E se toccasse proprio a te?

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 27 aprile 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.