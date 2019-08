Gonzalo Higuain è fuori dal progetto della Juventus ma il suo trasferimento alla Roma slitta ancora. Il Pipita rifiuta tutte le proposte.

Anche se è di fatto fuori dal progetto della Juventus, il futuro di Gonzalo Higuain è ancora molto incerto. Il Pipita, cercato dalla Roma che lo vedrebbe benissimo come successore di Edin Dzeko, non vorrebbe lasciare Torino e la Vecchia Signora. Il motivo è semplice: vuole giocarsi le sue carte con Maurizio Sarri.

Higuain alla Roma, Calciomercato Juventus: nuova data

Il ds dei capitolini Petrachi, dopo aver capito la poca volontà dell’argentino di trasferirsi nella Capitale, di fatto ha trovato nella Juventus un’alleata importante per la buona riuscita dell’affare.

Maurizio Sarri, come fatto per Dybala, ha già comunicato il fatto che l’attaccante non rientra più nei piani della società bianconera e che, per questo motivo, verrà ceduto.

Magari proprio alla Roma, che farà di tutto per trovare un nuovo Edin Dzeko, il quale è molto vicino all’Inter così da consegnare ad Antonio Conte la prima punta possente e di forza che sta disperatamente cercando.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore ma una cosa è certa: il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più incerto e lontano dalla Juve anche se lui vorrebbe rimanere.

Intanto Juve e Roma si sono accordate per risentirsi dopo Ferragosto, giorno in cui dovrebbe avvenire un nuovo contatto tra le parti nella speranza che l’argentino non continui a fare muro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK