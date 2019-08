Joao Cancelo al Manchester City ora è ufficiale. Il calciatore portoghese ha parlato per la prima volta in blues in conferenza stampa.

Come riportato da TuttoJuve ha spiegato: “Tutto è stato molto veloce. Mi piaceva molto giocare nella Juventus, ma ho sempre saputo che il Manchester City fosse interessato a me e ora sono felice. Ho parlato con Bernardo Silva tante volte e mi ha descritto questa squadra in maniera fantastica”.

Cancelo al Manchester City, le parole sorprendono la Juventus

In molti si chiedono perché abbia lasciato la Juventus e questi specifica: “Mi piacciono le sfide. So che qui c’è la concorrenza di Walker, un grande calciatore, ma più hai concorrenza più migliori. Voglio diventare il miglior terzino al mondo e solo allenandomi coi migliori potrò farlo”.

Specifica: “Cristiano Ronaldo è un mio amico e mi ha aiutato molto alla Juventus. E’ una persona straordinaria e ci sentiamo spesso. City e Juventus? Entrambe grandi squadre, entrambe con la voglia di vincere la Champions League”.

