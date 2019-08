Neymar alla Juventus, Calciomercato: ecco perchè l’affare è possibile

Neymar alla Juventus, Calciomercato: il sogno di tutti i tifosi adesso può diventare realtà, ma sarà davvero così? Le ultime news sull’attaccante del Psg.

Sogno di Ferragosto o nitida realtà? I tifosi della Juventus se lo stanno chiedendo da ormai parecchie settimane, da quando il nome di Neymar è stato accostato ai bianconeri. Che cosa c’è di vero? Ripercorriamo tutta la vicenda e capiamo se davvero ci sono margini di manovra.

Neymar alla Juventus, Calciomercato: Dybala la chiave

Tutto passa da Paulo Dybala. Questa è assolutamente una certezza, nel bene e nel male. E’ solo tramite la sua cessione, infatti, che i bianconeri potrebbero finanziare, almeno in parte, l’acquisto del brasiliano.

Qualche tempo fa si era parlato di un possibile scambio tra la Joya ed il nazionale brasiliano con il Psg, con un conguaglio in favore della Vecchia Signora, tuttavia questa voce non ha mai trovato conferme e, se anche le due società si fossero parlate a riguardo, il tutto è stato bloccato dalle pretese economiche del ragazzo, come già accaduto con il Manchester United.

Insomma, al momento Neymar-Juventus non è un’opzione percorribile, tuttavia tra un anno se ne potrà sicuramente riparlare. Le basi vanno impostate già da ora.

