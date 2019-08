Rugani dice di no alla Roma. I giallorossi hanno provato a portare nella Capitale il difensore ex Empoli Daniele Rugani. Il centrale non sembra rientrare nei piani di Sarri, ma non avrebbe accettato la Roma.

Il centrale bianconero non rientra nei piani della Juventus di Maurizio Sarri e questo fa pensare che davanti a una buona offerta potrebbe essere ceduto dalla Juventus che avrebbe puntato su Demiral come quarto centrale di difesa. Il difensore, cresciuto con l’ex tecnico del Napoli e del Chelsea, però non accetterà trasferimenti che non lo soddisfano a pieno.

Rugani dice no alla Roma, ma non resterà alla Juventus

Tutti davano per certo il trasferimento di Daniele Rugani dalla Juventus alla Roma. La cessione è saltata per volontà dello stesso difensore che non sarebbe stato convinto dalla proposta offerta dai giallorossi. Infatti, secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, Rugani avrebbe chiesto la certezza del riscatto e dunque di non dover tornare alla base tra un anno per ritrovarsi nella stessa attuale situazione di stallo.

La Roma avrebbe inserito l’obbligo di riscatto solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Condizione che a Rugani non va bene e per questo avrebbe detto no. Pertanto, adesso Daniele Rugani sembra più vicino al Monaco, questo perchè la possibilità di andare in Premier League è saltata, visto che il calciomercato in entrata è chiuso da una settimana. L’Arsenal avrebbe chiesto più volte informazioni a Paratici e allo staff bianconero, ma non si sarebbe mai trovato un accordo valido per procedere all’inizio di una trattativa per il possibile passaggio ai Gunners.

