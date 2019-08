Emre Can al Barcellona, Calciomercato: la Juve chiede Rakitic

Emre Can al Barcellona sembra essere una delle mosse di mercato più incredibili degli ultimi mesi. Infatti, il tedesco, sembra essere stato scaricato da Maurizio Sarri e sul centrocampista è piombato il Barcellona.

Il centrocampista ex Liverpool non sembra convincere Sarri e per questo la Juventus ha deciso di lavorare per trovargl una sistemazione per la prossima stagione. I bianconeri non hanno dovuto nemmeno pensarci più di tanto perchè le offerte per lui sono arrivate e sono pure tante.

Emre Can tra Barca e Bayern, la Juve vuole Rakitic

Il Barcellona e il Bayern Monaco sono interessate al centrocampista bianconero che preferirebbe la destinazione spagnola per una questione di fascino e soprattutto per la possibilità di giocare con Messi dopo aver giocato con Ronaldo e competere da protagonista per la conquista della Champions League.

La Juventus potrebbe aiutarlo e avrebbe chiesto al Barcellona la possibilità di trattare un possibile scambio. Infatti, Sarri avrebbe chiesto Ivan Rakitic. Il centrocampista croato sembra essere arrivato al termine della sua avventura con la maglia blaugrana e vorrebbe tentare una nuova esperienza. Ronaldo anche lo scorso anno aveva indicato nel biondo mediano come un rinforzo di alto livello per la Juventus. Adesso sembra che il cerchio possa chiudersi.

