Ronaldo, Champions League: “Pronto per altri record”

Cristiano Ronaldo ha parlato durante la cerimonia dei sorteggi di Champions come mostrato da Sky: “Sono felice. Ho cambiato squadra e campionato. Alla Juventus sto benissimo. Ora è il momento di iniziare una nuova stagione con altri record da raggiungere. La Nations League è stata meravigliosa, ho qui Van Dijk al mio fianco e lo dico per questo. Messi? Non è stato facile raggiungere questo palco per 15 anni di fila insieme. Abbiamo un buon rapporto. Non abbiamo ancora cenato insieme, ma speriamo in futuro di farlo. Mi mancano le partite in Spagna contro di lui, battaglie di 15 anni. Ci siamo spinti a vicenda a migliorare. E’ stato bello far parte della storia del calcio”.

