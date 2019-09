Miralem Pjanic ha parlato a Dazn dopo Brescia Juventus 1-2: ecco le parole del centrocampista bosniaco, autore del gol vittoria.

Nell’immediato post partita, ai microfoni di Dazn è intervenuto Miralem Pjanic. Il centrocampista dei bianconeri ha parlato di Brescia Juventus, decisa proprio da un suo gol.

Pjanic, Brescia Juventus: le parole del bosniaco

Il bosniaco ha commentato così la vittoria della Vecchia Signora, analizzando i primi minuti di sofferenza: “Abbiamo preso subito gol, ma non abbiamo subito il colpo. Infatti abbiamo continuato ad attaccare e a fare il nostro gioco. Alla fine abbiamo meritato questa vittoria“. Pjanic ha però voluto sottolineare alcune cose che non vanno, soffermandosi soprattutto sul fatto che la partita è stata in bilico fino alla fine.

“Il modulo? Siamo riusciti a far girar bene la palla. Dovevamo essere più pericolosi Ora continuiamo a lavorare e a pensare a migliorarci. Ci vuole pazienza“, queste le ulteriori dichiarazioni del centrocampista della Juventus, che ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto sino a questo momento dal tecnico Maurizio Sarri. Parole da leader quelle di Pjanic, che sa bene che la strada per i bianconeri è ancora molto lunga. I tre punti di oggi però sono davvero di un’importanza fondamentale per i piemontesi, che bissano il successo di sabato con il Verona.

