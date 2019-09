Mandzukic lascia la Juventus? Calciomercato: Sarri fa chiarezza

Mario Mandzukic lascia la Juventus? Il futuro dell’attaccante croato è sempre più incerto e Maurizio Sarri ha provato a fare chiarezza in conferenza stampa.

Continua a portarti appresso un enorme punto di domanda Mario Mandzukic. L’attaccante croato della Juventus, dopo aver definitivamente rifiutato il Qatar, non è stato convocato da Maurizio Sarri per la sfida contro la Spal: qual è il motivo? L’allenatore bianconero ha fatto chiarezza e svelato, in parte, il suo futuro.

Mandzukic lascia la Juventus? Calciomercato: Sarri parla chiaro

Durante la conferenza stampa pre Juventus Spal, Maurizio Sarri ha chiarito la questione Mario Mandzukic: lascia la Vecchia Signora oppure no? Il tecnico toscano ha spiegato che, in accordo con la società di Corso Galileo Ferraris, l’ex attaccante di Bayern Monaco ed Atletico Madrid si è preso dei giorni di permesso per stare da solo.

In aggiunta una frase finale relativa al suo futuro, dicendo che una volta che tutti i mercati saranno chiusi verranno fatte le proprie valutazioni. Questo, quindi, starebbe a significare che si proverà a piazzarlo negli ultimi tre paesi dove il calciomercato è ancora aperto: il Qatar e più in generale gli Emirati Arabi, dove ci sarà tempo fino al 30 settembre, ed in Australia, la cui chiusura è fissata per il 15 ottobre.

Staremo a vedere che cosa accadrà e quali saranno gli scenari futuri per lui ma una cosa è certa: alla Juventus per Mandzukic non c’è più tempo.

