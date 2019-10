Higuain al Napoli, Calciomercato Juventus: De Laurentiis apre al ritorno

Aurelio De Laurentiis apre al ritorno di Gonzalo Higuain al Napoli: la Juventus che ne pensa? Le ultimissime news di calciomercato dei bianconeri e azzurri.

Gonzalo Higuain torna al Napoli? “Perchè no?” Questa è stata la risposta del presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis in relazione ad un’ipotesi di ritorno in terra campana del Pipita dalla Juventus. Si apre un’ipotesi davvero clamorosa per gli azzurri, ma la Vecchia Signora dovrà decidere che cosa fare dell’argentino che è tornato protagonista con Maurizio Sarri.

Higuain al Napoli, Calciomercato Juventus: è possibile?

Al momento è pressoché impossibile che Higuain torni al Napoli in quanto la Juventus non è intenzionata a cedere il suo attaccante titolare né a gennaio né nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Al momento, infatti, è al quanto improbabile che l’argentino lasci Torino dopo aver lottato così tanto per rimanerci tutta estate, arrivando all’inizio della preparazione con una forma fisica a dir poco eccellente.

