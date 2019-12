Pagelle Fiorentina Roma, tutti i voti della partita dello stadio Franchi. Tante sia le sorprese che le conferme da entrambe le parti.

Fiorentina Roma era senza alcun dubbio uno dei match più attesi di questa 17esima giornata di Serie A. Allo stadio Franchi è andata in scena una sfida molto interessante, appassionante e ricca di spunti. Ecco le pagelle della partita:

Dragowski 5,5

Milenkovic 6

Pezzella 5

Caceres 5,5

Lirola 5,5

Pulgar 5,5

Badelj 6

Castrovilli 5,5

Dalbert 5,5

Vlahovic 6

Boateng 5

(66′ Pedro 6)

Pagelle Fiorentina Roma ci portano ad analizzare i voti dei giallorossi:

Pau Lopez 6,5

Florenzi 6,5

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Kolarov 7

Diawara 6

Veretout 6

Zaniolo 6,5

Pellegrini 7

Perotti 6

(76′ Mkhitaryan 6)

Dzeko 7

Pagelle Fiorentina Roma, i top e i flop del match

Pagelle Fiorentina Roma permettono di parlare di alcuni singoli. La grande attesa era tutta sugli uomini di maggior talento e dai piedi buoni. Occhi puntati quindi su Pellegrini e Zaniolo. I due centrocampisti dei giallorossi avevano il compito di caricarsi la squadra sulle spalle con le loro giocate e la loro visione di gioco. Ovviamente non si può non fare il nome di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è una vera e propria certezza per Fonseca.

In casa viola si aspettavano risposte importante da Castrovilli. Il 22enne si è un po’ perso nelle ultime settimane e oggi poteva e doveva essere la partita giusta per tornare a brillare. Discorso molto simile per Boateng, che deve ancora lasciare il segno con la maglia della Fiorentina.

