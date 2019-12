Scambio Emre Can Paredes, Calciomercato: i bianconeri attendono il Psg

Lo scambio Emre Can Paredes continua a tenere banco sull’asse Torino-Parigi. Juventus e Psg sono davvero vicini a un accordo?

Obiettivo chiudere il prima possibile. Questa sarebbe la strategia di Juventus e Psg per quel che riguarda lo scambio Emre Can Paredes. I bianconeri però starebbero aspettando una mossa e un segnale proprio dai parigini.

Scambio Emre Can Paredes, Calciomercato: i bianconeri attendono il Psg

Infatti, secondo quanto raccontato da ‘Sportmediaset’, la società piemontese sarebbe attendendo un’offerta e una proposta ufficiale dai parte dei transalpini. Basterebbe questo tassello fondamentale e imprescindibile per chiudere la trattativa. Le sensazioni però sarebbero più che positive.

Emre Can sarebbe infatti un vero e proprio pupillo del tecnico dei parigini Tuchel, che, consapevole delle sue caratteristiche e qualità, lo accoglierebbe a braccia aperte. Insomma, l’affare potrebbe davvero decollare da un momento all’altro. La Juventus avrebbe scelto una strategia e una tattica attendista. Le prossime settimane diranno se la decisione presa è quella giusta. Le volontà della parti farebbero comunque ben sperare. Paredes è pronto a sbarcare a Torino. Sarri potrebbe avere un rinforzo in mediana, sacrificando un giocatore che non fa parte del progetto tecnico-tattico. Tasselli che sembrano incastrarsi alla perfezione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK