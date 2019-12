Ivan Rakitic è sempre nel mirino della Juventus. Ma qual è al momento la situazione del centrocampista croato in uscita dal Barcellona?

Ivan Rakitic è uno dei nomi che è da tempo sul taccuino della Juventus. Il centrocampista croato, che sta trovando poco spazio nel Barcellona, potrebbe salutare e partire già nel mercato di gennaio. Ma quale sarà la sua destinazione?

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: tutto fermo per il croato

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Mundo Deportivo’, il vero ostacolo sarebbe rappresentato dalla volontà del club catalano. Quest’ultimo infatti non avrebbero ancora preso una decisione definitiva e non sembra essere pienamente convinto di cedere Rakitic. Ed è per questo che, quantomeno al momento, ogni tipo di trattativa sarebbe in fase di stallo. Tutto fermo: questa sarebbe la descrizione perfetta della situazione.

Il tutto potrebbe essere legato alla a un contratto in scadenza nel giugno del 2021. Molto probabilmente il timore del Barcellona è quello di perdere il croato a parametro zero e senza alcun tipo di monetizzazione. La Juventus resta alla finestra e monitora la situazione con grande attenzione. Gennaio potrebbe essere il mese buono per sferrare l’assalto finale e decisivo. Il destino di Rakitic è ancora un rebus, ma può essere deciso in poco tempo.

