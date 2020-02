Juventus Brescia streaming, diretta live: ecco dove e come seguire la partita online. Il match è in programma alle ore 15.

Juventus Brescia sarà uno dei match più attesi della domenica di Serie A. All’Allianz Stadium l’appuntamento è per le ore 15. I bianconeri dovranno riscattare la sconfitta di sabato scorso contro il Verona e ricominciare a correre dopo un periodo negativo. Occhio però alla fame di punti del Brescia, che in settimana ha cambiato l’allenatore, esonerando per la seconda volta in stagione Corini e affidandosi a Diego Lopez.

Juventus Brescia streaming, le probabili formazioni

Stando ai convocati scelti da Maurizio Sarri, i bianconeri devono rinunciare a Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è infatti stato inserito nella lista. In attacco quindi dovrebbero trovare spazio Dybala e Higuain. Alle loro spalle ci sarà Ramsey, preferito ancora una volta a Bernardeschi. In difesa possibile chance dal 1′ minuto per Rugani. E in panchina, dopo tanto tempo, si rivede Chiellini. 4-5-1 invece per il Brescia, con Mario Balotelli supportato da Ayè.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Dybala. ALL. : Sarri.

BRESCIA (4-5-1): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Zmrhal, Bisoli, Dessena, Bjarnason, Ayè; Balotelli. ALL. : Lopez.

Juventus Brescia streaming, diretta live: come seguire la partita online

Juventus Brescia, sfida valida per la 24^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Il match sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso Sky Go. Un’altra alternativa è rappresentata dal servizio di streaming on demand di Now Tv, dove è possibile acquistare dei pass, tra cui anche quello giornaliero, per seguire la partita tra piemontesi e lombardi. Insomma, non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.

