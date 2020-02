Calciomercato Juventus, per Dembele il Lione spara alto

Calciomercato Juventus, per Dembele il Lione spara davvero altissimo e chiede un prezzo davvero elevato, forse troppo: Paratici passa al piano B?

Moussa Dembele costa troppo per i bianconeri: stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus il Lione per lasciare partire il ragazzo chiede non meno di 90 milioni di euro, cifra considerata assolutamente fuori dalla portata dei bianconeri dal momento che il ragazzo, per quanto fenomenale e ricco di talento, non può assolutamente valere quella cifra almeno secondo quanto ritiene Fabio Paratici.

Il ragazzo, che piace tantissimo in Premier League, ha già messo a segno quest’anno qualcosa come 20 reti in 38 partite ed è considerato uno dei migliori e più potenti attaccanti Under 23 al mondo ma allo stesso tempo va ancora tutto testato in contesti e palcoscenici importanti come quello della Vecchia Signora.

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il ragazzo piace tantissimo al Chelsea ed al Manchester United ma allo stesso tempo anche la società di Corso Galileo Ferraris si è iscritta alla corsa per arrivare al ragazzo, ma allo stesso tempo monitora altri elementi: ecco il piano B del CFO dei bianconeri.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: De Ligt, Champions: “Lione come Ajax, Juve devi vincere!”

Calciomercato Juventus, Dembele costa troppo: Paratici ha un piano B

Il piano B di Fabio Paratici qualora nella prossima sessione di calciomercato Juventus non riuscisse a prendere Moussa Dembele stanno pensando di virare decisamente su un altro obiettivo almeno secondo quanto riportato dal Mirror.

Il nome nuovo, ma nemmeno troppo, è Ryan Cherki, di proprietà sempre dell’Olympique Lione ma classe 2003 che sta letteralmente facendo impazzire tutti i tifosi ed è già considerato un vero e proprio beniamino dai propri tifosi che sperano non se ne vada mai dalla compagine francese.

Va anche detto, però. che dato il suo talento difficilmente sarà possibile trattenerlo poiché moltissime squadre hanno già messo gli occhi su di lui. Una cosa, però, è certa: il suo cartellino al momento è ancora basso.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Juventus, ecco la prima maglia per la stagione 2020/2021

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK