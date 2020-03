Ter Stegen alla Juventus, Calciomercato: il tedesco piace ai bianconeri

La Juventus è sempre molto attiva sugli estremi difensori. Un nome caldo e sul taccuino dei bianconeri è senza alcun dubbio quello di Ter Stegen.

A.A.A. cercasi estremo difensore. La Juventus sembra essere molto concentrata sulla ricerca di un portiere. Nonostante il rinnovo di Szczesny e la situazione di Buffon ancora tutta da chiarire, la società bianconera potrebbe tentare un colpo in entrata anche in quella zona del campo. E uno dei nomi sul taccuino sembrerebbe essere quello di Ter Stegen.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: l’ammissione di Mirabelli

Calciomercato Juventus, occhi su Ter Stegen

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Radio Catalunya’, il calciatore tedesco potrebbe lasciare il Barcellona già a fine stagione. Il motivo? Il teutonico sarebbe scontento delle sedute di allenamento da lui ritenute troppo blande e che starebbero incidendo negativamente sulla stagione e sul rendimento della squadra blaugrana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, la situazione Icardi in evoluzione

Ed ecco che la Juventus starebbe seguendo molto da vicino la situazione. La Vecchia Signora potrebbe decidere di sferrare l’assalto decisivo, nonostante, come detto, il rinnovo di Szczesny. Non resta quindi che attendere che cosa accadrà nelle prossime ore. Il tutto appare sempre più in evoluzione, come sempre accade nel mercato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK