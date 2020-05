Cristiano Ronaldo vs Benatia, clamorosa indiscrezione dalla Spagna

Cristiano Ronaldo vs Benatia: una clamorosa indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna. Ecco cosa sarebbe accaduto tra i due.

Un confronto sfociato in lite. Questo è quello che sarebbe successo nell’estate del 2018 tra Cristiano Ronaldo e Medhi Benatia. A rivelarlo è stato il noto portale spagnolo ‘Don Diario.com’. Il motivo sarebbe stato, nemmeno a dirlo, il tanto discusso rigore causato dal marocchino nell’ormai famoso match valido per i quarti di finale di Champions League e svoltosi allo stadio Bernabeu. Ma cosa sarebbe successo?

Cristiano Ronaldo vs Benatia, spunta un retroscena

La conversazione, in questo citato episodio, sarebbe cresciuta di tono, con Ronaldo che sarebbe stato oramai stanco di ascoltare attacchi al Real Madrid, accusato di vincere soltanto grazie agli aiuti degli arbitri. CR7 era convinto che quello fosse rigore e che la qualificazione sia stata meritata da parte del club spagnolo. Il portoghese non era, secondo quanto raccontato, disposto ad accettare gli attacchi alla sua ex squadra e per questo ne sarebbe nata una discussione con Benatia, ancora infuriato, mesi dopo, per il rigore concesso al Real. Insomma, certi episodi non si possono davvero dimenticare.

