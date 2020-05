Emerson Palmieri, la Juve prepara lo scacco matto all’Inter

Emerson Palmieri rientrerà in Italia nonostante la corte del PSG. La Juventus ha un asso nella manica per battere la concorrenza dell’Inter di Marotta.

La notizia del giorno la dà Tuttosport. Spiega che in casa Chelsea è partito un forte pressing nei confronti del Porto per avere il brasiliano Alex Telles. E’ stato infatti individuato come valido erede di Emerson Palmieri e accostato anche a Juventus e PSG. I francesi attualmente sono in pole position. Per arrivare al terzino dei “Blues”, però, dal canto suo, Fabio Paratici potrebbe pensare di inserire Adrien Rabiot come contropartita.

Come arrivare ad Emerson Palmieri

La Juventus vuole Emerson Palmieri e prepara la mossa per battere l’Inter. Poco utilizzato da Lampard al Chelsea, il terzino ex Roma nei giorni scorsi ha già manifestato la volontà di ritornare in Serie A. Bianconeri e nerazzurri potrebbero sfidarsi nella prossima sessione di calciomercato, ma se rientrerà in Italia lo farà alla corte di Maurizio Sarri.

