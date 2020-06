Aouar, adesso Paratici gioca d’anticipo con Lione per beffare il City

Aouar, c’è un testa a testa Juve-City. Si scalda la corsa al gioiello del Lione, decisivo contro i bianconeri nell’andata degli ottavi di Champions.

Ci sono degli aggiornamenti importanti per ciò che concerne la stella del Lione. Per Aouar, infatti, c’è unu feroce testa a testa tra la Juventus e il Manchester City. «Si scalda la corsa al gioiello del Lione, decisivo contro i bianconeri nell’andata degli ottavi di Champions – scrive il Corriere dello Sport stamattina -. In attesa di ritrovarsi ad agosto per il secondo round, è tempo di mercato e dalla Continassa continua il pressing». Del resto sono mesi che la Juve sta lavorando per assicurarsi il talento del centrocampo rossoblù. Il momento a Paratici sembra propizio, anche se la lotta è serrata. In corsa, oltre ai bianconeri, c’è il Manchester City, con il Paris Saint Germain sempre sullo sfondo da non sottovalutare.

Aouar, Paratici pronto a sferrare l’attacco

Fabio Paratici ha infatti messo gli occhi sul trequartista dei transalpini, che tra l’altro saranno il prossimo avversario dei piemontesi nel ritorno degli ottavi di Champions League. Il calciatore algerino di origini francesi in questa stagione è stato autore di otto gol e sette assist. Il classe 1998 potrebbe essere un obiettivo per la prossima estate. Un colpo quindi in ottica prevalentemente futura. Il vero rivale, secondo quanto si dice in Francia, sembrano essere proprio i Citizens, con Guardiola che già la scorsa estate aveva provato a fare il colpaccio, senza riuscirci. Ora Pep è pronto a partire nuovamente all’assalto e la grande capacità economica degli inglesi è un’insidia ulteriore per la Juve, che però sembra essere la preferita da parte del ragazzo

