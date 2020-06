Milik, la Juventus decisa a sferrare l’attacco decisivo per il polacco

Non c’è ancora nessun accordo tra il Napoli e Milik per il rinnovo di contratto. La Juventus è pronta ad acquistare il centravanti polacco per il suo attacco.

La situazione di Milik è chiarissima. Il giocatore polacco è in scadenza di contratto nel 2021 e, visto che per il momento non si parla di rinnovo, le opzioni del Napoli sono due. O venderlo quest’estate cercando di massimizzare la sua cessione, o correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate. La Juventus ha già parlato con il suo procuratore, dicendosi disposto ad acquistarlo. Il presidente del Napoli De Laurentiis chiede per il giocatore 40 milioni di euro e non intende accettare contropartite tecniche. E’ questo l’unico problema che può incontrare Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo e Sarri, che lite. Cosa è successo prima della finale di Coppa Italia?

Milik sarà lo scudiero di Cristiano Ronaldo?

«La Juventus farà un tentativo attraverso nuovi contatti» scrive Tuttosport nell’edizione di stamattina. Il bomber, dal canto suo, sarebbe molto tentato dalla possibilità di giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese, due stagioni fa, fece male alla Juve con l’ormai celebre rigore in pieno recupero al “Bernabeu”. Milik, dopo aver battuto Buffon dal dischetto, potrebbe quindi ripercorrere le orme del fuoriclasse.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK