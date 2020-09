Suarez alla Juventus, calciomercato: Koeman gli ordina di allenarsi a parte

Calciomercato Juventus, Suarez sempre più vicino a diventare un nuovo attaccante bianconero: secondo quanto rivelato da Espn, infatti, il neo allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha ordinato a Vidal e all’uruguayano di allenarsi a parte, nell’attesa che vengano definite le loro cessioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS SUAREZ VIDAL BARCELLONA/ La telenovela Suarez-Juventus potrebbe ben presto arrivare ad un epilogo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Espn, infatti, l’allenatore blaugrana Ronald Koeman ha ordinato al Pistolero e ad Arturo Vidal di allenarsi a parte. Il motivo? Facile intuirlo. Entrambi i giocatori sono stati di fatto epurati dal tecnico, messi di fatto alla porta: Vidal è a un passo dall‘Inter, mentre Suarez è in attesa di ottenere il passaporto italiano con il quale potrebbe sbloccarsi definitivamente il suo passaggio alla Juventus, che lo ha messo in cima alle preferenze per sostituire Gonzalo Higuain. I rapporti nella squadra blaugrana sono ormai ai ferri corti, e non è bastato il clamoroso dietrofront di Leo Messi, che ha da poco annunciato di rispettare il suo contratto con i blaugrana, per placare le acque.

Insomma, le notizie che filtrano da Barcellona sono tutt’altro che negative per la Juventus, che già si è portata avanti nel lavoro, raggiungendo l’accordo con Suarez sulla base di un triennale a 10 milioni di euro annui. Gli scogli da arginare sono al momento due: il primo è rappresentato dal passaporto italiano, che il calciatore dovrebbe ottenere la prossima settimana sostenendo un esame di italiano. L’altro è relativo alla buonuscita che il Barcellona dovrebbe versare al calciatore: in questo senso, però, i buoni rapporti tra la Juventus e il Barca potrebbe facilitare il tutto, con il pagamento di un indennizzo di qualche milione di euro.

