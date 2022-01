Calciomercato Juventus, addio Dybala: “È fatta con l’Inter”

Calciomercato Juventus, l’intermediario è sicuro del passaggio alla società nerazzurra. “Sarà un grande colpo di mercato”

In tanti hanno pensato anche a lui quando ieri notte la trattativa per Dusan Vlahovic si è accesa in un lampo. E adesso di Paulo Dybala cosa ne sarà? Domanda più che legittima, visto che l’ingente sforzo economico per accaparrarsi il giovane attaccante serbo costringerà la Juventus a fare inevitabilmente qualche doloroso sacrificio. Ed uno di questi potrebbe riguardare proprio la Joya bianconera, che a questo punto si allontana ulteriormente da Torino.

A febbraio il club dovrà prendere una decisione sul rinnovo del contratto, ma con un Vlahovic in più a bilancio adesso il margine si riduce ulteriormente. Le perplessità dell’amministratore bianconero Maurizio Arrivabene erano lampanti nelle ultime interviste: a novembre l’accordo coi suoi agenti sembrava una formalità, poi qualcosa è cambiato.

Calciomercato Juventus, per Valcareggi il futuro di Dybala è all’Inter

L’esultanza polemica di Dybala dopo il gol contro segnato all’Udinese aveva messo ancor più pepe in una trattativa che sembra naufragare in partenza. Per diversi giorni si è parlato di un possibile interessamento di Beppe Marotta e dunque dell’Inter, che a giugno lo prenderebbe volentieri a parametro zero beffando la sua ex squadra.

Della vicenda che riguarda il giocatore argentino ha parlato pochi minuti fa il noto intermediario di calciomercato Furio Valcareggi ai microfoni di “Radio Goal” in onda su “Radio Kiss Kiss Napoli”, come riporta calciomercato.it: “Dybala ha ormai rotto con i dirigenti bianconeri – ha detto Valcareggi – Tutto è apparecchiato per un suo arrivo all’Inter: sarà un grande colpo di mercato”.