Calciomercato Juventus, volano gli stracci: c’è la data del faccia a faccia

Calciomercato Juventus, nel vertice verrà probabilmente deciso il futuro del giocatore. Club e agente ormai sul piede di guerra.

Moussa Sissoko è atterrato in Catalogna. Il suo arrivo può essere letto in un modo soltanto: che è pronto a incontrare i vertici del Barcellona e a negoziare quello che era nell’aria già da un po’. L’addio, cioè, del suo assistito Ousmane Dembelé, il cui contratto con la società blaugrana scadrà il prossimo 30 giugno. È possibile che già nella giornata di oggi – o al massimo entro domani – venga trovata finalmente una quadra al Camp Nou.

Non è detto che il Barça abbia intenzione di procedere con il rinnovo, perciò non sarà una trattiva semplice. Si lavorerà per trovare l’accordo migliore e per scegliere, nella peggiore delle ipotesi, a quale tra le società che lo stanno corteggiando affidare il destino del centrocampista francese.

Calciomercato Juventus, tra oggi e domani si decide il futuro di Dembelé

Sul piatto ci sarebbero già diverse offerte. Tra le pretendenti figurano il Chelsea, il Tottenham, il Paris Saint-Germain e la Juventus. Ma solo una volta negoziato l’addio con gli spagnoli, eventualmente, si provvederà ad analizzare le varie proposte economiche finora pervenute. Dembelé, dal canto suo, vorrebbe invece continuare a vestire la maglia blaugrana.

Non è escluso che alla fine il Barcellona possa decidere di rinnovare il contratto, ma lo farebbe, come fa sapere il sito spagnolo Sport, alle sue condizioni. Non a quelle dell’agente o del giocatore. Il che, probabilmente, significa che l’offerta potrebbe non essere delle migliori.