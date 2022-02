Calciomercato Juventus, 200 mila sterline a settimana | Chiusura vicina

Calciomercato Juventus, l’ultima proposta del club si avvicina alla cifra richiesta dall’entourage del calciatore. Rinnovo ad un passo?

La telenovela va avanti da mesi. Ma, stando alle voci che giungono dall’Inghilterra, la conclusione della trattativa potrebbe essere vicina. Il club sta facendo di tutto per esaudire le richieste del calciatore: lo considera fondamentale all’interno del suo progetto e non ha alcuna intenzione di privarsene. Di lasciarlo andare a cuor leggero.

Antonio Rudiger, dunque, alla fine potrebbe decidere di prolungare con il Chelsea di Thomas Tuchel. La dirigenza dei Blues nelle ultime ore avrebbe formulato una nuova proposta. La cifra è quella che l’entourage del difensore tedesco chiede per restare a Londra e continuare a vestire la maglia dei campioni d’Europa in carica. Pronto un contratto di duecentomila sterline a settimana per convincere l’ex romanista a rimanere, E quindi a declinare gli “inviti” di grossi club europei come Real Madrid e Psg, i quali sarebbero disposti ad alzare ulteriormente la posta per assicurarsi un elemento del suo calibro.

Calciomercato Juventus, Rudiger potrebbe prolungare con il Chelsea

La vicenda Rudiger è seguita da vicino anche dalla Juventus, che non ha mai nascosto l’interesse per un calciatore che da qui al prossimo giugno si trasformerà verosimilmente in uno dei più appetitosi parametri zero. Certo, la concorrenza degli altri top club è serratissima. Ma il tedesco ha già giocato in Italia, conosce molto bene la Serie A e qualora dovessero prospettargli l’eredità di Giorgio Chiellini – che purtroppo non è eterno – potrebbe essere invogliato ad accettare. A meno che non decida di accettare l’offerta del Chelsea, ovviamente.