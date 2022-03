Calciomercato Juventus, accordo trovato: 25 milioni | Doppia opzione

Calciomercato Juventus, il pupillo potrebbe arrivare per soli 25 milioni. Ecco la strategia per averlo già in estate.

Calciomercato Juventus, da ‘Tuttosport’ arriva la novità sul futuro di Bremer. Difensore centrale del Torino, il brasiliano è il più desiderato in Serie A, non è un caso che tutte le big siano interessate e adesso ci sarebbe pure l’offerta prevista per la sua cessione.

Stando a ‘Tuttosport’ potrebbe scatenarsi una vera e propria asta sul centrale brasiliano. Il giocatore del Torino piace a tutte e in questo momento la squadra di Maldini, il Milan, figura come squadra in pole per l’acquisto ma a seguito continuano ad esserci Juventus, Inter e anche Napoli. Tutte le big lo vogliono e adesso il primo che arriverà a 25 milioni lo può ottenere.

Calciomercato Juventus, tutti vogliono Bremer | 25 milioni sul piatto

Sicuramente uno dei volti più interessanti in circolazione, già nella sfida del derby della Mole il giovane brasiliano ha dato dimostrazione di avere il phisique du role ideale per ambire ad alti livelli, già solo per come è riuscito a gestire l’altro giovane prodigio in circolazione, Dusan Vlahovic. Un giocatore dalla marcatura importante e anche dal fisico impeccabile.

La Juventus lo vuole così come il Milan. Cairo apre alla cessione ma solo davanti ad una cifra non inferiore a 25 milioni, motivo che fa credere, dunque, che potrebbe aprirsi una sorta di asta in estate e chi offrirà di più, naturalmente, potrebbe arrivare a chiuderlo definitivamente. Un prodigio che adesso è anche il primo obiettivo delle big, staremo a vedere.