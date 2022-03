Fiorentina-Juventus, il ritorno di Vlahovic | Annuncio UFFICIALE dei Viola

Fiorentina-Juventus, domani sera Vlahovic torna al Franchi: ecco l’annuncio ufficiale della società viola in vista della gara di Coppa Italia

Molto probabilmente Dusan Vlahovic domani sera si accomoderà in panchina al fianco di Massimiliano Allegri. Dalle parole del tecnico dette in conferenza stampa lì davanti dovrebbero giocare Morata e Kean. In ogni caso, l’ex viola, tornerà per la prima volta da avversario nella città che lo ha lanciato nel calcio che conta. E l’accoglienza ovviamente non sarà delle migliori.

In generale comunque ogni volta che la Juventus arriva a Firenze nel capoluogo toscano c’è qualcosa di elettrico nell’aria: e poi domani sera ci si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia (anche se è solamente la sfida d’andata) un trofeo che i bianconeri vogliono vincere. Una gara delicata quindi, assai importante anche per la truppa di Italiano. E, come detto, l’accoglienza sarà come al solito assai calda. A stemperare un poco la tensione comunque, o per cercare di farlo, ci ha pensato la Fiorentina del presidente Commisso attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Fiorentina-Juventus, la nota della società viola

“La Fiorentina ringrazia i tantissimi tifosi che saranno allo stadio accanto alla squadra per la partita Fiorentina-Juventus di mercoledì. Il Club viola invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l’amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia”. Queste le parole apparse sul sito dei toscani. Un invito agli sfottò – che sono il sale del calcio – ma un augurio che tutto possa anche filare per il verso giusto, senza macchiare una sfida bellissima che può cambiare le sorti della stagione.

E poi parliamo di calcio. Mica della guerra, come ha spiegato Allegri in conferenza. I presupposti affinché si possa assistere a una grande serata di sport ci sono tutti.