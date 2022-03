Calciomercato Juventus, pre-contratto per Pogba: “Accordo chiuso”

Calciomercato Juventus, Pogba avrebbe già trovato un accordo con il club: dalla Spagna sicuri della fine dell’operazione a colpo zero

Dalla Spagna sono sicuri, certi, che Pogba ha già trovato un accordo con il suo nuovo club e che lascerà il Manchester United alla fine della stagione a parametro zero. A riportare la notizia è todofichajes.com, che svela clamorosamente dove il francese andrà a giocare la prossima stagione.

Addio alla Juventus, a quanto pare. Perché secondo il portale il Polpo avrebbe messo nero su bianco – o quasi – con il Psg di Leonardo che, per completare l’opera, vorrebbe anche Kanté a Parigi la prossima stagione. Sarebbe un ulteriore affare a parametro zero del diesse che ha un avuto un passato da allenatore del Milan e dell’Inter, e che confermerebbe la voglia della squadra parigina di andarsi a prendere i migliori in giro per il Mondo mettendo sul piatto ingaggi importanti che molti club non si possono permettere. Una situazione già vista: è successo uguale per Donnarumma, per Messi, per Sergio Ramos e anche per Wijnaldum. Anche se con fortune alterne.

Calciomercato Juventus, addio Pogba

In ogni caso quello che al momento interessa senza dubbio ai tifosi della Juventus è il fatto che sia Pogba ad aver trovato un accordo. La sensazione, comunque, è che al momento non sia effettivamente così ma che il Psg sia sicuramente leggermente avanti nella trattativa per quello detto prima: l’enorme disponibilità economica – che appare senza fine praticamente – che Leonardo ha a disposizione per rinforzare la squadra francese.

Per scoprire la verità comunque non basta aspettare tantissimo: un paio di mesi, a stagione finita, e il futuro di Pogba verrà svelato. E quasi senza ombra di dubbio ormai sarà lontano da Parigi.