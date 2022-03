Juventus, “grana” rinnovi: annuncio di Nedved | Scudetto e Vlahovic: “Come Cr7”

Fiorentina-Juventus, le parole di Mediaset ai microfoni di Mediaset: ecco quanto dichiarato sulla questione rinnovi, scudetto e Vlahovic.

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Mediaset.

Ecco le sue parole:

OBIETTIVO COPPA ITALIA “Nessuna cosa è facile, abbiamo tanti obiettivi: siamo più vicini a raggiungere un obiettivo rispetto agli altri, questo sì.”

RINNOVI – “Non credo che ci siano attriti. Abbiamo parlato chiaramente con i giocatori: preferiamo gli obiettivi sportivi, e si comportano da professionisti come è giusto che sia. Non c’è alcun problema, sia per noi, sia per loro.

PARTITA – “Loro sentono molto la partita, mi dispiace perché non possiamo affrontare la partita a pieno organico e si sentiranno. Abbiamo una formazione molto molto giovane: un bel test, anche se devo dire che un test per la Juve in semifinale non è un test, ma una partita da vincere.

SCUDETTO – “Dopo Torino avrei risposto che fosse impossibile, ora hanno rallentato. L’obiettivo è il quarto posto, per lo scudetto non ci siamo ancora. Quasi impossibile, per la partenza che abbiamo avuto.

UNDER 23 – “Arrivi a giocare queste partite decisive con dei ragazzi; ci crediamo, sono sorpreso che le altre squadre non ci abbiano seguito. Il passaggio da Primavera a prima squadra è quasi impossibile. Crediamo che arrivare in semifinale non è affatto semplice, ma è uno step troppo importante”.

VLAHOVIC – “Ha sorpreso anche me, a livello de big europei. Potrei paragonarlo a Cristiano Ronaldo, c’ha davanti una carriera con questa testa impressionante, può fare grandissime cose. Il futuro è suo. Non gli ho dato nessun consiglio, abbiamo un allenatore molto preparato, giocatore intelligente che sa come prepararsi. Quest’umiltà è fondamentale per un grande giocatore diventare un campione.”