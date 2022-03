Calciomercato, Juventus allo scoperto: 20 milioni per far saltare il banco

Non finiscono mai i rumors di calciomercato per quanto riguarda la Juventus, in questa fase tutti i club stanno iniziando a guardare avanti.

La formazione bianconera ha sicuramente bisogno di nuovi innesti, calciatori in grado di elevare la qualità dell’organico di Massimiliano Allegri. A gennaio la dirigenza ha già messo a segno due grandi colpi come Vlahovic e Zakaria, rinforzi non solo per il presente ma anche delle colonne della squadra del futuro.

Ci sarà da fare qualche ritocco anche in difesa, considerata l’età di Bonucci e Chiellini. Ma anche sulle corsie esterne dovrebbero esserci delle novità. Il futuro di Alex Sandro potrebbe infatti non essere più a Torino. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e di fronte ad una offerta convincente difficilmente la Juve direbbe di no alla sua cessione. Certo però è che bisognerà trovare prima un sostituto all’altezza.

Calciomercato Juventus, Lodi può essere l’erede di Alex Sandro

Tra i nomi in lizza c’è anche quello di Renan Lodi, calciatore dell’Atletico Madrid che sta vivendo un 2022 davvero magico. Le prestazioni dell’esterno sono cresciute a dismisura grazie a Simeone che gli ha dato fiducia. Eppure in estate potrebbe decidere di cambiare aria, come sottolinea “Elgoldigital” che mette proprio la Juve in pole position per il brasiliano. Il calciatore è legato all’Atletico da un contratto fino al 2025 con una clausola di rescissione fissata in 20 milioni di euro – spiega il portale. Una somma che potrebbe anche far pensare ad un investimento a lungo termine in un ruolo molto importante e delicato. Ultimamente si è parlato però anche di Emerson Palmieri come possibile rinforzo per la fascia.