Calciomercato Juventus, Campione d’Europa per Allegri | Conferma dell’agente

Calciomercato Juventus, c’è la conferma dell’agente sul possibile interesse: un campione d’Europa per Allegri in mezzo al campo

Sarà in mezzo al campo che in estate la Juventus cercherà di piazzare dei colpo importanti. Anche perché in quella zona sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare la Vecchia Signora. Scuramente l’indiziato principale è Rabiot ma anche Arthur, che comunque sembra in crescita, rimane in uscita. Insomma, servono davvero degli innesti.

E gli uomini messi nel mirino sono tanti. E anche particolarmente importanti. Nelle scorse settimane si è parlato soprattutto di un ritorno di fiamma per Jorginho: il centrocampista ha un contratto fino al 2023 con il Chelsea ma al momento, anche volendo, non potrebbe rinnovarlo per via delle sanzioni che il governo inglese ha preso nei confronti dei Blues. Rimane quindi una pista calda, da valutare attentamente. E, a tutto questo, si sono aggiunte anche le parole dell’agente, intervistato in esclusiva da calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, le parole dell’agente di Jorginho

“Non ho parlato con la Juve, ma so del loro interesse per Jorginho. Abbiamo un contratto con il Chelsea fino al 2023 ed è un momento particolare per il club, dove non ci sono trattative, anche perché il mercato è bloccato sia in entrata sia in uscita. Se la situazione si sblocca, la priorità sarà trattare il rinnovo. Qualora il Chelsea non dovesse ritenere di rinnovare il contratto, allora ascolteremo tutte le squadre interessate”. Non c’è un’apertura reale a una possibile trattativa, ma nemmeno una chiusura. Appare difficile pensare che il Chelsea possa riuscire a trattenere tutti la prossima stagione nonostante si avvicini velocemente un cambio di proprietà. E Jorginho è sicuramente un pezzo pregiato che potrebbe partire davanti a una buona offerta.

Cherubini aspetta di avere un quadro più chiaro della situazione per poi tentare il colpo grosso in mezzo al campo. Un elemento come l’azzurro farebbe sicuramente comodo ad Allegri che in questo modo potrebbe anche decidere di impiegare, in maniera stabile, Locatelli come interno.