Juventus-Inter probabili formazioni | Le scelte di Allegri

Si avvicina uno dei momenti clou della stagione per la Juventus di Massimiliano Allegri, attesa domenica sera in serie A dal confronto con l’Inter.

Una partita davvero da brividi quella che andrà in scena domenica sera, considerata la rivalità storica tra le due tifoserie ma anche una classifica che può aprire degli scenari importanti. L’Inter ha una partita in meno disputata, ma la Juve vincendo può al momento sorpassarla al terzo posto.

Allontanando così Inzaghi e suoi ragazzi ancor più dallo scudetto, e allo stesso tempo tenendo viva una piccola fiammella di speranza riguardo una clamorosa rimonta fino in vetta. Aspettiamoci dunque 90 minuti davvero molto intensi e combattuti, la posta in gioco è altissima. Il tecnico bianconero ha ancora delle valutazioni da fare riguardo l’undici che scenderà in campo per questa sfida di campionato. Ma andiamo nel dettaglio.

Si è parlato molto del modulo che Allegri potrebbe utilizzare per questa sfida e alla fine il tecnico potrebbe ripiegare su un 4-4-2 pronto a diventare 4-3-3 in fase offensiva. Con Cuadrado elemento chiave per dare equilibrio alla squadra. Dietro torna Chiellini fin dal primo minuto, con il recuperato Alex Sandro a sinistra. Anche in mediana c’è un recupero fondamentale ed è quello di Zakaria, titolare con Locatelli e Rabiot. Cuadrado come dicevamo a destra, pronto a supportare la coppia offensiva. Con Dybala che potrebbe vincere il ballottaggio su Morata: decisione in extremis.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.