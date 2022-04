Calciomercato Juventus, avventura ai titoli di coda | Chelsea e Psg all’attacco

Calciomercato Juventus, a fine stagione sarà addio. Su di lui le due big del panorama calcistico europeo.

In casa bianconera c’è ancora tanto rammarico in seguito allo scacco inflitto agli uomini di Allegri dall’Inter di Inzaghi, arrivata a Torino da sfavorita e con dei risultati alle spalle di certo meno felici rispetto a quelli ottenuti da Vlahovic e compagni prima della sosta (infausta) delle Nazionali.

Al di là delle tante polemiche che la gara ha portato con sé, come ammesso dal tecnico a inizio conferenza stampa post-gara, bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. La squadra ha ieri dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque, anche contro quella corazzata, (certo, in questi mesi un po’indebolitasi) definita impossibile da battere fino alle prime uscite del nuovo anno.

A ciò si aggiunga il fatto che la Vecchia Signora è ancora totalmente in corsa per i propri obiettivi, essendo attesa a fine mese dal delicato ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina e vantando comunque una buona quantità di terreno alle spalle per salvaguardare l’approdo in Champions.

Calciomercato Juventus, non sarà Dembelé il rinforzo in attacco: su di lui PSG e Chelsea

Quest’ultimo deve essere (e lo è da tempo anche nei piani di Max) l’obiettivo di un campionato di rifondazione e di studio, in seguito al quale non poche cose cambieranno. Vi abbiamo in questi giorni raccontato di plurimi scenari relativi alla difesa, senza mai perdere di vista le novità che prossimamente interesseranno la zona offensiva.

Cherubini è chiamato al non semplice compito di garantire degna eredità a Paulo Dybala, ovviare all’assenza del quale non sarà di certo scontato. I nomi monitorati fin qui sono diversi e, tra i vari, si segnalava in passato anche quello di Ousmane Dembelè. L’avventura del francese al Barcellona non è stata delle più felici, complice un rapporto con i tifosi incrinatosi sempre di più, spesso a causa di un comportamento non propriamente deontologico dell’ex Dortmund.

Ciò non porta però a negare le sue indubbie qualità e l’importanza che potrebbe continuare ad avere nei prossimi anni. In Spagna non sembrano esserci i presupposti per continuare il matrimonio, che terminerà da contratto il prossimo giugno. Secondo 90Min.com, sulle sue tracce ci sono soprattutto Chelsea e PSG.

Vederlo alla Juve è sempre più difficile, molto più probabile un suo approdo in Premier o nel campionato del suo Paese di origine.