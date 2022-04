Juve-Inter, caos arbitrale: la sentenza di Rocchi spiazza tutti

Juventus-Inter, non si placano discussioni e polemiche relative al Derby d’Italia. A fare chiarezza è intervenuto anche l’ex arbitro, Gianluca Rocchi.

Sono quasi passate ventiquattr’ore dalla gara contro la rosa di Inzaghi, riuscita a imporsi su Vlahovic e colleghi al termine di una prestazione di certo non ricca di acuti ma ben attenta e organizzata.

Il rammarico più importante dei tifosi riguarda però l’atteggiamento della rosa di Allegri, ieri apparsa sin da subito in grado di dominare l’avversario e brava a più riprese, fino agli spezzoni finali della partita, a mettere in difficoltà l’Inter.

Una sorta di contrappasso per il mister livornese, dunque, concretizzatosi nella vittoria della squadra apparsa meno brillante da un punto di vista offensivo ma che ha saputo ben organizzarsi difensivamente e la quale, complice un po’ di fortuna, ha ben reagito alle offensive juventine.

Juventus-Inter, la presa di posizione di Rocchi: il giudizio dell’ex arbitro su Irrati

Al di là dei discorsi tecnico-tattici, c’è un altro aspetto non passato inosservato ai tifosi della Vecchia Signora. La conduzione cioè di Massimiliano Irrati, fischietto designato per l’arbitraggio di una partita agonisticamente molto accesa e viva sin dal primo minuto.

Plurimi gli eventi che non hanno convinto il mondo Juventus, a partire dalle sanzioni ponderate per Lautaro Martinez, autore di due falli non proprio amicali ai danni di Locatelli prima e Chiellini poi. A questi si aggiungano le discussioni nate sui social per la posizione di Zakaria sul fallo di Bastoni e, soprattutto, alle peripezie in aria di rigore in occasione del penalty segnato da Chalanoglu al secondo tentativo.

Senza voler dare interpretazione soggettiva dei fatti, ci limitiamo a riportare la posizione di Gianluca Rocchi, storico arbitro dei campionati italiani e attuale designatore per Serie A e B.

A sua detta, come riferisce Sky Sport, la gestione della gara da parte del fischietto di Pistoia è stata positiva e non ci sono incongruenze o errori da segnalare. Molto più probabile, invece, che le polemiche possano continuare.