Calciomercato Juventus, top club silurati: firma e clausola pazzesca

Calciomercato Juventus, top club silurati e clausola pazzesca. Ecco quello che sta succedendo. Bruciate tutte le squadre pronte a fiutare l’affare

La sensazione che questo accordo potesse essere trovato c’era. E su questo ci sono poche discussioni. Soprattutto dopo il cambio tecnico che lo ha messo nuovamente al centro del progetto con quella continuità che solamente un allenatore coraggioso può dare ad un ragazzo così giovane. Insomma, secondo 90min.com, nei prossimi giorni ci dovrebbe essere la firma sull’accordo.

Parliamo del giovanissimo centrocampista del Barcellona Gavi, che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023 con i catalani, che sta cercando in tutti i modi di rinnovarlo, magari con un aumento dell’ingaggio vicino a quelli che possono essere dei top player. E Gavi lo è un top player, vista l’età e la personalità che ha mostrato fino al momento. E poi come detto adesso in panchina c’è Xavi, uno che sa far maturare i giovani, che li lancia, e che li può solamente fare crescere a sua immagina e somiglianza. Sarebbe difficile pensare il contrario.

Calciomercato Juventus, la clausola è pazzesca

La clausola rescissoria di Gavi, al momento, dovrebbe essere al massimo di 50 milioni di euro. Ecco perché molti club europei ci hanno fatto un pensiero, sapendo che sarebbe stato un investimento importante e fruttuoso nel tempo. Ma non andrà così: il centrocampista presto metterà la parola fine alla telenovela mettendo nero su bianco e soprattutto firmando un contratto con una clausola rescissoria che dovrebbe essere di un miliardo di euro, identica a quelle del compagni Pedri, altro elemento letteralmente esploso al Barcellona.

In poche parole, niente da fare. Ma come detto nessuno, forse, ci ha mai realmente creduto a una cosa del genere. Troppo giovane e troppo importante per il Barcellona il centrocampista per lasciarselo sfuggire in questo modo.