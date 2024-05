Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 11 maggio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 11 maggio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Il weekend è arrivato e, come sempre, ha portato con esso l’ultima estrazione settimanale del Superenalotto. Il tutto al culmine di una settimana che ha fatto registrare, relativamente al gioco più amato dagli italiani da sempre, una vincita epocale.

Proprio nel momento in cui il jackpot del Superenalotto aveva superato la soglia dei 100 milioni di euro, diventando automaticamente uno dei 10 più alti di sempre, qualcuno, a Napoli, è riuscito a centrare la combinazione vincente e a fare bottino pieno. Il montepremi, quindi, si è “resettato”, tant’è che stasera si gioca per 80 milioni in meno di quelli che c’erano in palio ieri. Sul piatto ci sono 19,4 milioni di euro e siamo ancora ben lontani, quindi, dalla cifra massima che sia mai stata vinta a questo gioco. Che, lo ricordiamo, è stata di 371 milioni di euro – ma sembra proprio che siamo sulla buona strada. E chissà quanto dovremo aspettare, adesso, perché qualcuno sbanchi nuovamente il jackpot.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dell’11 maggio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.