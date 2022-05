Calciomercato, la serata degli annunci: addio UFFICIALE dopo Juve-Inter

Calciomercato Juventus, l’annuncio al fischio finale della gara contro l’Inter: saluterà i bianconeri all’Allianz Stadium.

Amaro in bocca per la Juve, che dopo essere riuscita a ribaltare l’iniziale vantaggio di Barella, si fa rimontare dall’Inter commettendo delle ingenuità che definire clamorose sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Perfetto per quasi tutta la partita, invece, Giorgio Chiellini si è congedato ai microfoni di Mediaset, annunciando il suo addio alla Juventus.

Come sempre, il capitano bianconero ci ha messo la faccia, affermando come sia mancato qualcosa negli scontri diretti, dove la squadra non è riuscita a compiere quello step che serve per avere la meglio sulle dirette concorrenti. “King Kong” ha poi passato in rassegna anche il suo futuro, svelando ciò che le indiscrezioni degli ultimi giorni ormai davano per assodato. Ecco quanto dichiarato:

“Lunedì ci sarà il mio saluto allo Stadium, poi magari faccio qualche scampolo di partita a Firenze. Si tratta di una scelta ponderata al 100 per cento: lascio con assoluta serenità questa squadra.”