Calciomercato Juventus, blitz improvviso: Mou lo soffia ad Allegri

Calciomercato Juventus, l’irruzione della Roma rischia di sbaragliare le carte in tavola: i giallorossi hanno incontrato l’agente.

Sta per volgere al termine una settimana solo apparentemente tranquilla per la Juventus; in queste ore, a monopolizzare la scena ci hanno pensato i rumours concernenti una possibile irruzione del Psg per Paul Pogba, che sicuramente potrebbe sconvolgere piani che fino a poco tempo sembravano presentarsi in modo piuttosto netto. Tuttavia, in casa bianconera prosegue anche la caccia agli esterni offensivi richiesti da Max Allegri per il suo 4-3-3.

Se su Di Maria non si registrano sostanziali novità, con l’argentino che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro – con l’opzione Barça che con il passare delle ore sta diventando sempre più difficile – importanti aggiornamenti trapelano sul fronte Kostic. Per l’esterno offensivo serbo di proprietà dell’Eintracht, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023, servirebbero circa 15 milioni di euro. Tuttavia, ora come ora la dirigenza bianconera non ha ancora affondato il colpo, esponendosi alla possibile irruzione di altri club.

Calciomercato Juventus, anche la Roma su Kostic

A tal proposito, importante evidenziare quanto dichiarato da Luca Momblano, intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus. Il giornalista, infatti, ha rivelato come sulle tracce del miglior assist man della passata edizione dell’Europa League ci sia anche la Roma, che avrebbe avuto un colloquio con l’entourage del calciatore. Ecco le sue parole: “Intanto c’è anche un tentativo della Roma per Kostic: la Juve per le condizioni della trattativa, se lo avesse voluto, lo avrebbe già chiuso. Lucci ha parlato anche con la Roma“.