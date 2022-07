Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: “Incontro con l’agente di Koulibaly”

Calciomercato Juventus, l’incontro con l’agente di Koulibaly: l’operazione per il difensore senegalese entra nel vivo.

Con l’operazione in uscita legata a De Ligt che è entrata forse nelle sue fasi più calde, in casa Juventus non si perde tempo, con Allegri che ha già dettato la linea in merito a quello che, nelle idee del tecnico livornese, dovrebbe essere il prossimo innesto per rinfoltire una linea difensiva già orfana di Giorgio Chiellini.

Le attenzioni della “Vecchia Signora” si sono spostate in maniera importante su Kalidou Koulibaly, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2023. Il centrale degli “Azzurri” è finito prepotentemente nella lista dei desideri della Juventus che, però, dovranno vedersela con la volontà da parte del presidente De Laurentiis, piuttosto recalcitrante a cedere uno dei gioielli più fulgidi della propria bigiotteria alla rivale di sempre. Nel tardo pomeriggio, però, è cominciato un summit che potrebbe imprimere la svolta decisiva all’affare.

Calciomercato, Koulibaly-Juventus: c’è l’incontro

Come riferito da Sky Sport, infatti, in questi minuti si sta tenendo l’incontro tanto “ventilato” tra la Juventus e l’entourage di Koulibaly, quel Fali Ramadani che, tra i suoi assistititi, annovera anche Chiesa e Milenkovic. In queste settimane, Ramadani ha svolto una sapiente opera di mediazione, per provare a cucire le fila del discorso: un incontro che sicuramente non è passato inosservato, e che potrebbe rappresentare il vero e proprio turning Point di un affare in cui, va detto, la Juve non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Napoli per tastare il terreno, puntando prima a trovare l’accordo con il giocatore.