Calciomercato Juventus, pronti 16 milioni per la rivelazione dell’ultima Serie A

Non si fermano mai in questo periodo dell’anno i rumors che riguardano le mosse di calciomercato della Juventus.

I tifosi sono sempre vigili e in attesa di novità, sognano giustamente in grande dopo una stagione vissuta senza sussulto. Senza nemmeno avere mai la convinzione che la loro squadra potesse lottare per lo scudetto. La Juventus vuole però tornare presto a vincere e per questo motivo la dirigenza non sta lesinando sforzi economici. Grandi nomi e giovani di talento sono in arrivo per rinforzare la squadra di mister Allegri.

Che presto si ritroverà con il gruppo completo sul campo per iniziare a preparare la prima parte della stagione. Nella quale bisognerà partire con il piede pigiato sull’acceleratore senza perdere per strada punti che poi potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa al tricolore. Il gruppo sta subendo numerosi cambiamenti in questa estate e potrebbero arrivare delle novità anche sulle corsie esterne.

Calciomercato Juventus, Molina rimane obiettivo per la fascia

A destra la Juve può contare su Cuadrado e Danilo, ma i bianconeri cercano comunque un giocatore più giovane, che possa aprire un nuovo ciclo in bianconero. E come ha sottolineato anche Repubblica, lo ha individuato in Molina dell’Udinese. Il giocatore è stato una delle grandi rivelazioni dell’ultimo campionato di serie A, abbinando corsa, qualità e fiuto del gol. Caratteristiche che non sono passate inosservate a Cherubini, che secondo il quotidiano sarebbe pronto a investire 16 milioni di euro per strapparlo ai friulani. Un acquisto che consentirebbe anche di non dover cercare un altro centrale, considerato che a quel punto Danilo sarebbe pronto a giocare definitivamente in mezzo come ha già fatto in passato.