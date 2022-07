Calciomercato Juventus, non tutti i mali vengono per nuocere. La delusione Pogba può essere smaltita con il doppio colpo in mezzo, tutti gli aggiornamenti.

Fin qui abbiamo assistito ad un’estate juventina abbastanza fervida e ricca di novità, su entrambi i fronti. Incassati consapevolezza e dolore per le uscite di tanti elementi emblematici quanto importanti, la piazza ha comunque potuto abbracciare interessanti rinforzi.

Meritevole di encomi il modus operandi di Cherubini, fin qui bravo ad ovviare alle su citate uscite, intervenendo in modo intelligente da un punto di vista finanziario e ancor più sagace da un punto di vista tecnico-tattico. Consapevole delle difficoltà vissute dalla Signora la scorsa stagione, la dirigenza ha cercato di accontentare i principali aneliti di Allegri, andando a colmare i gap già palesati lo scorso anno e poi acuiti dalle uscite ufficialmente avvenute lo scorso primo luglio.

Fin qui sono arrivati Di Maria, Pogba e Bremer, con il primo rappresentante il giusto connubio di qualità e saggezza e il terzo vantante qualità valsegli il premio di miglior giocatore della passata stagione nel suo ruolo. Discorso a parte merita Paul Pogba, sulla carta considerato dalla piazza come l’approdo più importante nonché necessario.

Calciomercato Juventus, doppio colpo a centrocampo

Il grande entusiasmo per la sua firma è stato però poi lenito dall’infortunio di cui ormai tutti sanno, avvenuto durante la tournee americana e causa di un’assenza che abbiamo già detto poter essere più lunga di quanto ci si aspettasse.

Come commentato all’inizio, però, non tutti i mali vengono per nuocere. In tale direzione, si legga quanto raccolto da Paolo Paganini che ha sottolineato come la Juventus sia intenzionata a concretizzare due colpi a centrocampo. Il nome in pole position resta quello di Leandro Paredes, cui è da aggiungersi anche un ipotetico mister X, militante in Italia.