Juventus, la doppia tegola è una mazzata: nuovi infortuni

Juventus, si affolla ancora l’infermeria dopo l’infortunio occorso nella scorsa settimana a Paul Pogba: Allegli perde altri due pezzi.

Nella notte i bianconeri hanno disputato la loro ultima amichevole in terra statunitense. Lo Juventus Summer Tour 2022 si è concluso con una perentoria sconfitta per 2-0 davanti agli oltre 90mila spettatori di Pasadena (Los Angeles) contro il Real Madrid campione d’Europa in carica: decisivi i gol di Benzema e Asensio. Un passo indietro, dunque, rispetto a quella che era stata la prestazione offerta con il Barcellona, affrontato quattro giorni fa a Dallas, in Texas. Contro i blaugrana la squadra di Massimiliano Allegri era stata più incisiva nella metà campo avversaria, trovando per ben due volte la via del gol con Moise Kean.

Meno propositiva invece la versione della Juventus vista contro i Blancos. I vari Vlahovic e Di Maria, i più attesi prima del match, non sono riusciti mai ad affondare il colpo, palesando ritardi di condizione. Tra i più propositivi il difensore Bonucci, che ha colpito una traversa.

Juventus, si fermano Szczesny e McKennie

Tra le note negative, oltre al risultato – che quando si tratta di un’amichevole conta il giusto – e alla prestazione, bisogna annoverare anche i due infortuni che hanno funestato il prepartita. E che vanno ad affollare l’infermeria dopo lo stop a cui è stato costretto Paul Pogba. Stiamo parlando del portiere titolare Wojciech Szczesny, fermato da un affaticamento all’adduttore, e del centrocampista Weston McKennie, impossibilitato a scendere in campo contro il Real Madrid per una lussazione alla spalla.