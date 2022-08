Calciomercato Juventus, Alex Sandro horror: intrigo per l’erede.

Sono ancora cinque i giorni che mancano alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo di quest’anno e nonostante l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza bianconera, sembrerebbe che nei piani della società sia spuntato un ulteriore obiettivo, quello di un terzino sinistro.

Evidentemente, in seguito alla cessione di Luca Pellegrini al Francoforte la società deve essersi resa conto dell’effettiva mancanza del numero adatto di uomini nel reparto difensivo e, per questo, mossa per cercare di colmare il posto vacante in questi ultimi giorni di mercato disponibili. Nonostante il pochissimo tempo a disposizione, però, stando a quanto riferito dagli ultimi rumors, sembrerebbe che la Juventus abbia già tre mezze piste all’attivo e che quindi potrebbe effettivamente riscire nell’impresa di chiuderne una.

Calciomercato Juventus, per la fascia uno tra Reguillon, Lodi e Bernat

Le suddette tre piste condurrebbero, secondo il giornale, a Renan Lodi dell’Atletico Madrid, Reguillon del Tottenham e, come ultima pista, Bernat del Psg. La cosa che accomuna tutti e tre i suddetti giocatori e che fa ben sperare i tifosi è che tutti non sono più in buoni rapporti con le rispettive società e/o allenatori. Renan Lodi ha infatti rotto i rapporti con Simeone ma la sua pista è complicata dalla volontà dell’Atletico di concludere l’operazione solo come prestito con obbligo di riscatto; per questo motivo, infatti, la pista più calda dovrebbe essere quella che conduce a Reguillon, anch’egli messo fuori squadra da Antonio Conte, e a cui la dirigenza potrebbe arrivare tramite un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. In questo caso, però, il nodo da sciogliere sarebbe quello della concorrenza, poiché per il terzino degli “Spurs” ci sono già Lazio e Nottingham Forest in fila. Qualora poi anche quest’altra pista dovesse rivelarsi un fallimento, la Juventus potrebbe fiondarsi su Bernat, ormai fuori dai piani di Galtier e che la Juventus chiederebbe ai parigini in prestito secco.