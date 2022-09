Juventus, allarme Chiesa e l’ombra di un nuovo intervento: cosa succede

Juventus, allarme Chiesa: potrebbe esserci l’ombra di un nuovo intervento per Federico. Ecco cosa sta succedendo

Si allontana il rientro di Chiesa dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha messo ko lo scorso gennaio nella gara contro la Roma? Purtroppo potrebbe anche essere così, almeno secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Marcello Chirico che ha fatto un punto sulle condizioni del giocatore. E le notizie non sono buone, anzi. C’è il pericolo, con la Juve che spera ovviamente di scongiurarlo, di un nuovo intervento chirurgico. Una situazione che fino a poco tempo fa non era sicuramente pensabile.

“Da monitorare situazione Chiesa: quando forza, gli si gonfia il ginocchio. Semplice infiammazione? Infezione? O altro? I tempi di recupero slittano. L’auspicio della Juventus è che non si debba intervenire di nuovo chirurgicamente”. Questo il tweet, che getta ombre su un ritorno in campo prima della sosta dei Mondiali. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, Chiesa si rivedrà in campo a gennaio. Un bel guaio per Massimiliano Allegri.

Juventus, la situazione Chiesa

Scatta l’allarme quindi. Chiesa, come ricordiamo tutti, all’Olimpico dopo quell’intervento di Smalling, è rimasto a terra e la diagnosi è stata scioccante: lesione al crociato e intervento immediato, con i tempi di recupero che di solito in questi casi si aggirano intorno ai 6-7 mesi. Sono passati ma ancora il giocatore non si allena con la squadra e forza a parte. Ma nel momento in cui alza i ritmi arrivano i problemi.

Nessuno vuole forzare la mano e mettere fretta al giocatore anche perché una ricaduta potrebbe essere un ulteriore mazzata anche nella testa di Chiesa che non vede l’ora di ricominciare. Ma anche lui sa che non è il tempo di accelerare. Bisogna andare con i piedi di piombo.