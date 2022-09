Juventus, hanno ‘scelto’ il nuovo terzino sinistro: ecco il classe ‘2000

Juventus, hanno “scelto” il nuovo terzino: i fari nei prossimi mesi si potrebbero accendere sul classe 2000 che è in grande crescita

A bocce ferme è tempo di fare valutazioni. E la Juventus, sul mercato, s’è mossa bene. Ha preso dei giocatori importanti, pronti subito, e che possono sicuramente aiutare Massimiliano Allegri a tornare a vincere. L’obiettivo non può essere che quello quando nella rosa hai immesso gente del calibro di Pogba, di Di Maria, di Kostic, di Bremer e di Paredes. Insomma, promosso a pieni voti Cherubini che forse l’unica pecca ce l’ha nella zona mancina del campo. A sinistra infatti, dopo l’addio di Pellegrini passato al Francoforte, non è arrivato nessuno e il solo di ruolo lì è Alex Sandro. Sì, anche De Sciglio può tranquillamente occupare il ruolo di terzino sinistro, ma la sensazione è che qualcosa manchi.

E allora ecco che i tifosi hanno scelto già il nuovo esterno da inserire in rosa. Un italiano, un classe 2000, che veste la maglia dell’Empoli ed è in fase di crescita. Contro il Verona, ad esempio, è stato uno dei migliori in campo nel turno infrasettimanale.

Juventus, “bloccare” Parisi

Secondo Luca Gramellini sarebbe il momento di bloccare il giocatore. Anche alla luce di quanto la Juve non ha fatto fino al momento per quella zona del campo. Quello di Fabiano Parisi è sicuramente un profilo da seguire, non solo per la giovane età ma anche per quello che potrebbe dimostrare nel corso di questa stagione. Con Zanetti in panchina, che non ha paura di lanciare giovanotti dall’inizio, potrebbe avere molto spazio e questo non può che essere un bene.

Insomma, situazione da monitorare nei prossimi mesi, anche se ovviamente si potrebbe trattare di un’operazione per il prossimo anno e non per gennaio. Il giovane ha bisogno di crescere e per farlo deve giocare. Sempre.