Allarme bomba a Parigi, cosa sta succedendo: gli ultimi sviluppi

Allarme bomba a Parigi, attimi di forte tensione nella capitale francese e precisamente nella zona di Montparnasse.

Un pomeriggio di forte tensione a Parigi, proprio alla vigilia dell’atteso match di Champions League tra Psg e Juventus che andrà in scena domani sera al Parco dei Principi. Intorno alle 17:00 la segnalazione di un possibile allarme bomba ha fatto letteralmente scattare il panico nella capitale francese. La zona interessata è la centralissima Gare de Montparnasse. Per chi non lo sapesse, uno snodo cruciale della metropoli transalpina, già duramente provata sette anni orsono da una lunga serie di attentati di stampo terroristico. Come riportato dall’inviato di Sportitalia Tancredi Palmeri, in seguito alla segnalazione sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine in tenuta antiterrorismo.

Il primo provvedimento della polizia è stato quello di evacuare le arterie principali che si trovano nei pressi della famosa stazione parigina. Niente auto, locali chiusi e strade completamente transennate. Attimi di terrore, dunque, per via un trolley abbandonato inizialmente scambiato per un ordigno. In un primo momento si era pensato che l’allarme potesse avere ripercussioni anche sulla partita in programma domani ed impedirne il normale svolgimento. Palmeri, tuttavia, ha appena comunicato attraverso un video che il “pacco” sospetto è stato fatto brillare. Fortunatamente, quindi, un falso allarme. La situazione in centro sta lentamente tornando alla normalità.